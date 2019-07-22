Филипе Луис: "Хочу, чтобы Неймар перешел в "Барселону"

Бывший защитник "Атлетико" Филипе Луис выразил надежду, что нападающий "ПСЖ" Неймар вернется в "Барселону". Форвард сборной Бразилии перешел из "Барсы" в парижский клуб в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Этим летом в СМИ регулярно появляется информация о скором возвращении футболиста в Каталонию.

- Я бы хотел, чтобы Неймар закончил карьеру в "Барселоне". В "Барсе" он счастлив, - цитирует Goal Филипе Луиза. Я бы хотел, чтобы он получал удовольствие и играл рядом с Месси. Для бразильского футбола будет лучше всего, чтобы Неймар вернулся в "Барсу", но не думаю, что это будет просто.