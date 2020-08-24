Фигу объяснил, почему Месси не уйдет из «Барселоны» этим летом

Бывший полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу считает, что Лионель Месси не покинет каталонцев из-за высокой трансферной стоимости, сообщает Marca.

«Покинет ли Месси «Барсу»? Этим летом точно нет. Но по себе знаю: если игрок не хочет оставаться в клубе, то обязательно уйдет. Ни один клуб в мире не сможет заплатить за него отступные, в этом я уверен на 100%», — сказал Фигу.

СМИ сообщают, что в контракте 33-летнего аргентинца прописана клаусула в размере 700 миллионов евро.

В прошлом сезоне ла лиги Месси провел 33 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 21 результативную передачу.