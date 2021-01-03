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ФИФА приостановила дисквалификацию защитника «Атлетико» Триппьера

13:16
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Международная федерация футбола (ФИФА) временно приостановила дисквалификацию защитника «Атлетико» Кирана Триппьера, сообщает The Athletic.

30-летний англичанин был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на 10 недель за игру на тотализаторе в 2019 году. Сообщалось, что это касается его перехода из «Тоттенхэма» в «Атлетико» летом 2019 года. Мадридский клуб готовит апелляцию и хочет добиться полной отмены дисквалификации игрока либо же сокращения срока.

В сезоне-2020/21 Триппьер провел 19 матчей в составе «Атлетико», на его счету 4 результативных передачи.

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