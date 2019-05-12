ФИФА может наказать "Валенсию" и "Вильярреал" запретом на трансферы

ФИФА может запретить трансферы "Валенсии" и "Вильярреалу", информирует Marca. Решение будет принято после окончания расследования.

Обе команды нарушили 19-й статье правил, согласно которой клубы могут совершать трансферы игроков из других стран, только если тем уже исполнилось 18 лет. Известно, что все клубы, в отношении которых были проведены такие же расследования, наказаны.

Сообщается, что у "Валенсии" и "Вильярреала" смогут подать апелляцию на трансферный запрет. К тому же, клубы смогут приобрать новых предстоящим летом, даже если на них будет наложен запрет.

Таким образом, под угрозой переход Дениса Черышева: летом "Валенсия" намерена выкупить россиянина у "Вильярреала". В этом сезоне полузащитник сборной России выступает за "летучих мышей" на правах аренды. Статистика Черышева, который из-за травмы пропускает майские матчи, - здесь.