Полузащитник китайского «Далянь Ифан» Янник Феррейра-Карраско вернулся в «Атлетико». Мадридский клуб арендовал 26-летнего бельгийца до конца сезона, сообщает официальный сайт «матрасников».

Феррейра-Карраско выступал за «Далянь Ифан» с февраля 2018 года, на его счету 24 гола и 17 результативных передач в 52 матчах за китайскую команду. В китайский клуб он переходил именно из «Атлетико», где играл с 2015-го.