Феррейра-Карраско вернулся в «Атлетико»
15:12
Полузащитник китайского «Далянь Ифан» Янник Феррейра-Карраско вернулся в «Атлетико». Мадридский клуб арендовал 26-летнего бельгийца до конца сезона, сообщает официальный сайт «матрасников».
[?] Acuerdo con el Dalian Professional FC para la cesi?n de @CarrascoY21.— Atl?tico de Madrid (@Atleti) January 31, 2020
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Феррейра-Карраско выступал за «Далянь Ифан» с февраля 2018 года, на его счету 24 гола и 17 результативных передач в 52 матчах за китайскую команду. В китайский клуб он переходил именно из «Атлетико», где играл с 2015-го.
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