Феррейра-Карраско может вернуться в Испанию

Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра-Карраско хочет покинуть китайский «Далянь Ифан». Как сообщает Cuatro, 26-летний хавбек рассчитывает вернуться в Испанию, где ранее выступал за «Атлетико». По данным источника, интерес к нему проявляет «Бетис», который в январе попробует купить Феррейра-Карраско.

Напомним, что в Китае бельгиец играет с февраля 2018 года, но там у него был конфликт с руководством клуба и партнерами по команде.