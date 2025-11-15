Ферран Торрес забил 23-й гол за сборную Испании и догнал Рамоса и Ди Стефано

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес забил 23-й гол за национальную команду.

Форвард отличился в матче с Грузией (4:0) в отборе чемпионата мира-2026. Торрес провел 52-й матч за сборную Испании.

По количеству голов он поднялся на 9-е место в истории и догнал защитника Серхио Рамоса вместе с форвардом Альфредо Ди Стефано. На 8-м месте в списке лучших бомбардиров идет Эмилио Бутрагеньо — 26 голов. Рекорд принадлежит Давиду Вилье — 59 мячей.