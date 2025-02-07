Ферран Торрес оформил хет-трик в первом тайме с «Валенсией» и не праздновал голы

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес оформил хет-трик в первом тайме матча 1/4 финала Кубка Испании против «Валенсии».

24-летний испанец не праздновал свои голы, так как является воспитанником футбольной академии «Валенсии». Также он после одного из голов показал майку, которая была надета под игровой формой. На ней написано «Не забудем Валенсию».

В конце октября 2024 года в Валенсии был объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнений. Выпавшие осадки стали самыми обильными с 11 сентября 1966 года, когда в местном муниципалитете выпало 520 л/м2. Стихийное бедствие унесло жизни более 150 человек.