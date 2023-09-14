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Сегодня, 01:34

Фернандо объявил об уходе из «Севильи» следующим летом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Севильи» Фернанду Режес сообщил, что покинет испанский клуб следующим летом. 1 июля 2024 года у 36-летнего бразильца заканчивается действующий контракт.

«Я думаю, что это будет мой последний сезон. Я не собираюсь вам врать. Мне 36 лет. Не могу сказать это на 100 процентов, но могу сказать это на 99 процентов. Я надеюсь, что у меня будет еще один очень хороший сезон, и все люди будут скучать по мне потом. Моя карьера может продолжиться в Бразилии или Португалии. Пока я в «Севилье», мне нужно думать об этом клубе», — сказал Фернанду в интервью Radio Marca.?

Фернанду в 2019 году перешел в «Севилью» из «Галатасарая». С тех пор он сыграл в 58 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

В этом сезоне «Севилья» в 3 матчах набрала 0 очков и идет на последнем месте в чемпионате Испании.

Футбол
ФК Севилья
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Бывший форвард «Севильи» Нолито завершил карьеру
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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Кадис – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Гранада
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2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
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Мальорка – Атлетик
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