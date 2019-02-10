Фернандо Морьентес: "Винисиус может стать игроком мирового класса"

Бывший нападающий "Реала" Фернандо Морьентес считает, что Винисиус способен выйти на мировой уровень. 18-летний бразилец впечатлил своей игрой Морьентеса.

– Если он продолжит играть так, как сейчас, то быстро станет игроком мирового класса, – цитирует AS испанца. – Он еще молод, поэтому нужно быть осторожным и не нагружать его чрезмерно ответственностью. Особенно в таком клубе, как "Реал". Винисиус смел и быстр, он легко принимает решения в ситуации один в один. И очень быстро адаптировался к футболу, не похожему на бразильский.