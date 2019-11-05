Фернандо Морьентес: «Роналду или Месси? Я бы взял Жоау Феликса»

Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» в шутливой форме ответил на вопрос, кого бы он выбрал между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

— Лионель Месси взял премию The Best — приз лучшему игроку мира от ФИФА. На ваш взгляд, это заслуженно?

— Кто скажет, что Месси не заслуживает этот приз? Правда, покажите мне такого человека, кто добился большего на футбольном поле? А то, что награду отдали ему, а не кому-то другому — это решение капитанов и тренеров сборных, которые голосовали за аргентинца. И я их понимаю. Хоть «Барса» и не выиграла Лигу чемпионов — он провел прекрасный сезон.

— Представим: вы тренер топ-клуба. Кого бы вы взяли в свою команду — Месси или Криштиану Роналду? Можно выбрать только одного.

— Я тогда задам ответный вопрос: кого вы больше любите — маму или папу? Понимаете, что ставите меня перед тяжелейшим выбором (смеется). Поэтому я бы взял Жоау Феликса, которому 19 лет и он еще долго будет играть на самом высоком уровне.

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