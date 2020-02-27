Фернандо Морьентес: «Черышева можно называть русским Сульшером»

Экс-нападающий «Реала» Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» отметил, что российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева можно называть русским Уле Гуннаром Сульшером. По его мнению, россиянину не стоит уезжать из Испании.

— Хавбек «Валенсии» Денис Черышев недавно заявил, что к нему есть серьезный интерес со стороны РПЛ. Россиянину пора уезжать из ла лиги?

— Нет, это стало бы шагом назад в его карьере. Может быть, попозже, когда он станет старше, ему стоит поехать в РПЛ. Понятно, что он русский и ему хочется поиграть у себя на родине. Но сейчас один из лучших моментов в его карьере, так что никуда уезжать не надо.

— Черышев часто забивает голы после выхода на замену. Его можно назвать джокером «Валенсии»?

— Да, его можно называть русским Сульшером (смеется). Но думаю, Черышеву хочется играть чаще в основном составе.