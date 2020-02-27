Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Фернандо Морьентес: «Черышева можно называть русским Сульшером»

07:06
Теги:

Экс-нападающий «Реала» Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» отметил, что российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева можно называть русским Уле Гуннаром Сульшером. По его мнению, россиянину не стоит уезжать из Испании.

— Хавбек «Валенсии» Денис Черышев недавно заявил, что к нему есть серьезный интерес со стороны РПЛ. Россиянину пора уезжать из ла лиги?

— Нет, это стало бы шагом назад в его карьере. Может быть, попозже, когда он станет старше, ему стоит поехать в РПЛ. Понятно, что он русский и ему хочется поиграть у себя на родине. Но сейчас один из лучших моментов в его карьере, так что никуда уезжать не надо.

— Черышев часто забивает голы после выхода на замену. Его можно назвать джокером «Валенсии»?

— Да, его можно называть русским Сульшером (смеется). Но думаю, Черышеву хочется играть чаще в основном составе.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/980474/sevastian-terletckii/rasshiriat-ligu-nuzhno-esli-v-strane-mnogo-khoroshikh-komand

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир