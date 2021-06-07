Фернандиньо попал в сферу интересов «Барселоны»
09:08
Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо попал в сферу интересов «Барселоны». У 36-летнего игрока закончился контракт с «горожанами», и бразилец пока не продлил договор с клубом, сообщает Marca.
Тренерский штаб Хосепа Гвардьолы ценит 36-летнего бразильца и хочет сохранить его в команде. Фернандиньо стал новым капитаном «Сити» после ухода Давида Силвы год назад.
В текущем сезоне опытный бразилец провел в футболке «горожан» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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