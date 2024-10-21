Фермин Лопес продлит контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, новое соглашение с 21-летним испанцем будет рассчитано до лета 2029 года.

В текущем сезоне Фермин Лопес провел 4 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.