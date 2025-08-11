Футбол
11 августа, 14:47

Фермин Лопес опроверг слухи об уходе из «Барселоны»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес опроверг слухи об уходе из клуба.

«Болельщики «Барселоны» могут выдохнуть, потому что я останусь здесь. Я не покину «Барселону», — приводит слова Лопеса журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему испанцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Челси».

Лопес является воспитанником каталонского клуба. В сезоне-2024/25 на его счету 46 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
Фермин Лопес
