Фермин Лопес опроверг слухи об уходе из «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес опроверг слухи об уходе из клуба.
«Болельщики «Барселоны» могут выдохнуть, потому что я останусь здесь. Я не покину «Барселону», — приводит слова Лопеса журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему испанцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Челси».
Лопес является воспитанником каталонского клуба. В сезоне-2024/25 на его счету 46 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Новости