Лопес: «Тренер попросил нас не праздновать на «Корнелья-Эль-Прат»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес объяснил, что случилось в конце матча 36-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:0).

«Тренер попросил нас не праздновать на «Корнелья-Эль-Прат» и перед болельщиками «Эспаньола». Мы не хотим ни к кому относиться без уважения, мы добились своего: выиграли чемпионат!» — сказал Лопес в микст-зоне.

Главный тренер команды Ханси Флик отправил игроков в раздевалку после финального свистка, а работники стадиона включили разбрызгиватели воды и облили футболистов «Барселоны», которые собрались в круг в центре поля, несмотря на требования тренера.

«Барселона» за 2 тура до конца сезона с 85 очками в турнирной таблице гарантировала себе победу в ла лиге. У идущего на второй строчке «Реала» — 78 очков.