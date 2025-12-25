Фермин Лопес: «Надеюсь, что мое будущее всегда будет связано с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес хочет провести всю карьеру в каталонском клубе.

«Я надеюсь, что мое будущее всегда будет связано с «Барселоной», — приводит слова Лопеса инсайдер Фабрицио Романо.

Лопес в 2016 году перешел из академии «Бетиса» в молодежную академию «Барселоны». За основную команду испанец сыграл 108 матчей, забил 26 голов и отдал 15 результативных передач.

Контракт Лопеса с «Барселоной» рассчитан до лета 2029 года.