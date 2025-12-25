Фермин Лопес: «Надеюсь, что мое будущее всегда будет связано с «Барселоной»
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес хочет провести всю карьеру в каталонском клубе.
«Я надеюсь, что мое будущее всегда будет связано с «Барселоной», — приводит слова Лопеса инсайдер Фабрицио Романо.
Лопес в 2016 году перешел из академии «Бетиса» в молодежную академию «Барселоны». За основную команду испанец сыграл 108 матчей, забил 26 голов и отдал 15 результативных передач.
Контракт Лопеса с «Барселоной» рассчитан до лета 2029 года.
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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|0
|0
|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Сельта
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Малага
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|0-0
|0
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|16.08
|00:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
|00:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|16.08
|00:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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