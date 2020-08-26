Фердинанд рассказал, что «Челси» претендует на Месси
17:38
Бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, что в Англии появился еще один клуб, который хочет видеть в своих рядах нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По информации Фердинанда, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард уговорил руководство вступить в борьбу за 33-летнего аргентинца, который намерен сменить клуб.
Ранее появлялась информация, что на игрока претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». При этом Месси склоняется в сторону «Сити», так как клуб тренирует Хосеп Гвардьола.
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