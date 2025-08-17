«Фенербахче» предложил «Реалу» обменять Лунина на Ливаковича

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Fanatik.

По сведениям источника, турецкий клуб предложил мадридцам обменять 26-летнего украинца на вратаря Доминика Ливаковича, однако «Реал» пока не заинтересован в таком обмене. Стамбульцы видят в Лунине основного претендента на место вратаря

В сезоне-2024/25 Лунин провел 14 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 6 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.