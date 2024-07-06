Феликс хочет продолжать играть в «Барселоне»
Нападающий Жоау Феликс хочет продолжать играть в «Барселоне» на правах аренды, сообщает CaughtOffside. Права на игрока принадлежат «Атлетико».
По данным источника, срок соглашения португальца и каталонцев истек этим летом, однако футболист не намерен покидать «Барсу». Возвращение в команду является приоритетным вариантом для 24-летнего футболиста.
В сезоне-2023/24 форвард участвовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
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|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
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|0-0
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8
|Вильярреал
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Алавес
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|0-0
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
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|0
|0-0
|0
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38 тур
|18.08
|00:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
|00:00
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
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