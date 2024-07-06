Феликс хочет продолжать играть в «Барселоне»

Нападающий Жоау Феликс хочет продолжать играть в «Барселоне» на правах аренды, сообщает CaughtOffside. Права на игрока принадлежат «Атлетико».

По данным источника, срок соглашения португальца и каталонцев истек этим летом, однако футболист не намерен покидать «Барсу». Возвращение в команду является приоритетным вариантом для 24-летнего футболиста.

В сезоне-2023/24 форвард участвовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.