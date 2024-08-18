Феликс близок к переходу в «Челси»

«Челси» и «Атлетико» в ближайшее время могу оформить трансфер Жоау Феликса, сообщает Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, 24-летний португалец согласен с условиями лондонского клуба. Стороны могут закрыть сделку в ближайшие дни.

Ранее Феликс уже играл в «Челси» — в сезоне-2022/23. В 20 матчах он отметился четырьмя голами.