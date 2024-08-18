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Сегодня, 08:22

Феликс близок к переходу в «Челси»

Виктория Кравченко
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«Челси» и «Атлетико» в ближайшее время могу оформить трансфер Жоау Феликса, сообщает Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, 24-летний португалец согласен с условиями лондонского клуба. Стороны могут закрыть сделку в ближайшие дни.

Ранее Феликс уже играл в «Челси» — в сезоне-2022/23. В 20 матчах он отметился четырьмя голами.

В прошлом сезоне Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды. В 54 проведенных матчах во всех турнирах португалец забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2029 года. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.
Жоау Феликс
ФК Барселона
ФК Челси
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 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
2
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
6
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
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 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
9
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
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13
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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15.08 20:00
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