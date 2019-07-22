Фекир перейдет из "Лиона" в "Бетис" за 20 миллионов евро

Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир в ближайшее время перейдет из "Лиона" в "Бетис", сообщает Goal. Сегодня он пройдет медобследование и подпишет контракт с испанцами. Стоимость его трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Контракт Фекира с "Лионом" истекает в конце следующего сезона, сам футболист изъявлял желание уехать из Франции.

В прошлом сезоне Фекир провел 39 матчей и забил 12 голов в составе "Лиона" во всех турнирах. Также на его счету 21 матч и 2 гола в сборной Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году.