Федор Смолов: «В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем в Испании»
22:25
Форвард «Сельты» Федор Смолов после прохождения теста на коронавирус в штаб-квартире клуба рассказал, как тренировался в Москве.
Смолов вернулся в Испанию 5 мая из России.
— В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем здесь, потому что там у меня есть дворик, — сказал Смолов в интервью клубному каналу. - Здесь у меня квартира не такая большая, я не мог выходить на пробежку и так далее.
?El equipo vuelve! ? @Rafinha, @smolovfedor90, @aspas10 y @DenisSuarez6 nos cuentan sus sensaciones tras realizar en la #Cl?nicaRCCelta pruebas m?dicas previas al regreso de los entrenamientos. pic.twitter.com/MFvvgOVpjJ— RC Celta ? #IstoTam?n?Afouteza (@RCCelta) May 6, 2020
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