Федор Смолов: «В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем в Испании»

Форвард «Сельты» Федор Смолов после прохождения теста на коронавирус в штаб-квартире клуба рассказал, как тренировался в Москве.

Смолов вернулся в Испанию 5 мая из России.

— В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем здесь, потому что там у меня есть дворик, — сказал Смолов в интервью клубному каналу. - Здесь у меня квартира не такая большая, я не мог выходить на пробежку и так далее.