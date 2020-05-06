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Федор Смолов: «В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем в Испании»

22:25
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Форвард «Сельты» Федор Смолов после прохождения теста на коронавирус в штаб-квартире клуба рассказал, как тренировался в Москве.

Смолов вернулся в Испанию 5 мая из России.

— В Москве у меня было больше возможностей тренироваться, чем здесь, потому что там у меня есть дворик, — сказал Смолов в интервью клубному каналу. - Здесь у меня квартира не такая большая, я не мог выходить на пробежку и так далее.

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