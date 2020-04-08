Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Федор Смолов: «Уровень испанского футбола другой»

18:18
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Сельты» Федор Смолов в прямом эфире Александра Кержакова в Instagram отметил, что в испанском футболе все больше нацелены на атаку.

— Уровень испанского футбола? Уровень другой, все на атаку, — рассказал Смолов. — Все думают об атаке. Когда узнал об интересе, я дал предварительное согласие и увидел, что они идут в зоне вылета. Потом посмотрел состав и подумал: как они идут с таким составом в зоне вылета. Как ходят болельщики? С «Севильей» был полный стадион. С «Леганесом» было тысяч 20. В городе узнают, но ничего особенного. Виго — город. Я снял квартиру в центре.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир