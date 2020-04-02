Федор Смолов: «Смирился с тем, что застрял дома из-за коронавируса, прошло уже 17 дней»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов выразил благодарность врачам, которые помогают миру бороться с пандемией коронавируса, а также рассказал, как сейчас чувствует себя в условиях карантина из-за распространения инфекции.

— В первую очередь, в связи со сложившейся ситуацией я хочу поблагодарить врачей и медицинский персонал всего мира, — сказал в ролике на YouTube канале «Сельты» Смолов. — Эти люди продолжают оказывать помощь, жертвовать собой, чтобы помочь человечеству победить коронавирус. Думаю, слова благодарности должны выразить все. Я в не самом простом положении, но я далеко не один, кто застрял дома в одиночестве. Если не путаю, с начала изоляции прошло 17 дней, так что я уже привык. Вряд ли произойдет что-то новое. Я уже смирился с ситуацией. Как я справляюсь с готовкой? Если честно, не очень умею готовить, могу только сделать омлет или пожарить яичницу.