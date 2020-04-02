Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о своих эмоциях сразу после гола в ворота «Реала» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

— Если честно, из-за проверки того момента, просмотра видеоповтора, я немного взволновался, — сказал в видео на YouTube канале «Сельты» Смолов. — Увидел, что игроки «Реала» начали разговаривать с судьей, спрашивать, был ли офсайд. Я начал сомневаться, было ли все по правилам. Из-за ВАР сложно полноценно порадоваться голу, потому что ты начинаешь задумываться: «А вдруг был офсайд?». В общем, ощущения после того, как я забил «Реалу» были 50 на 50. Впрочем, несмотря ни на что, я продолжал надеяться, что гол был чистый. С ВАР нормально отпраздновать не удалось.