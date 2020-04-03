Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, как к нему относятся в команде

— Такое отношение ко мне в «Сельте» — опять же это из-за Карпина и Мостового меня хорошо приняли. В каких-то группах меня отмечают, называют царем. Но настоящий, конечно, Мостовой. А я — Федька из Саратова. Принцем называют Яго Аспас, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном.

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.