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Федор Смолов: «Настоящий царь — Мостовой. А я — Федька из Саратова»

21:18
Федор Смолов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Федор Смолов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, как к нему относятся в команде

— Такое отношение ко мне в «Сельте» — опять же это из-за Карпина и Мостового меня хорошо приняли. В каких-то группах меня отмечают, называют царем. Но настоящий, конечно, Мостовой. А я — Федька из Саратова. Принцем называют Яго Аспас, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram с комментатором Нобелем Арустамяном.

30-летний Федор Смолов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.

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