Во вторник «Сельта» официально представила своего новичка Федора Смолова.

30 января 29-летний Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива».

— Яго Аспас — это звезда, топ-игрок, известный во всем мире, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram «Сельты». - Он очень умный игрок. Яго делает для команды много работы. С ним можно играть в два нападающих. Думаю, мы можем составить хорошую пару форвардов.

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