Вальверде: «Результат «Реала» не так важен, главное — здоровье Карвахаля»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал результат матча с «Вильярреалом» (2:0) в 9-м туре ла лиги.

В концовке встречи серьезную травму колена получил защитник мадридцев Дани Карвахаль.

«Очень жаль. В конце концов, результат — это не самое главное. Главное — здоровье Карвахаля. Посмотрим, что он скажет в раздевалке.

Это была нормальная игра. Ни хорошая, ни плохая. Мы сыграли правильно, что и нужно для победы. Хватило двух голов, но сейчас беспокоит другое», — цитирует Вальверде клубная пресс-служба.