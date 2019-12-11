Королевская федерация футбола Испании готова принять меры в случае инцидентов в матче чемпионата страны «Барселона» — «Реал». Игра должна была состояться 26 октября на «Ноу Камп», но была перенесена из-за протестных акций в Каталонии. Встреча назначена на 18 декабря. Ранее сообщалось, что сторонники независимости региона планируют акцию протеста в день игры.

«Федерация будет применять необходимые правила, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Мы находимся в контакте с правоохранительными органами», — говорится в сообщении.