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Судейство

Сегодня, 12:36

Матч «Реал» — «Атлетико» войдет в историю футбола. Испанцы опубликуют переговоры с ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Global Look Press

Полуфинальный матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико», который сегодня вечером состоится в Саудовской Аравии, может войти в историю футбола.

Королевская федерация футбола Испании, ее судейский комитет и профессиональная лига согласовали проведение важного эксперимента: если случится вмешательство ВАР Эдуардо Приэто Иглесиаса и судье Хавьеру Альбероле Рохасу придется просматривать видеозапись на мониторе, после финального свистка весь процесс их переговоров будет оперативно показан зрителям на телеканале, который ведет трансляцию, и в соцсетях федерации.

То же самое позднее предполагается делать и в чемпионате страны — в конце каждого игрового дня по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Матч «Реал» — «Атлетико» начнется в 22.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян будет готов к матчу с «Атлетиком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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