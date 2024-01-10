Матч «Реал» — «Атлетико» войдет в историю футбола. Испанцы опубликуют переговоры с ВАР

Полуфинальный матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико», который сегодня вечером состоится в Саудовской Аравии, может войти в историю футбола.

Королевская федерация футбола Испании, ее судейский комитет и профессиональная лига согласовали проведение важного эксперимента: если случится вмешательство ВАР Эдуардо Приэто Иглесиаса и судье Хавьеру Альбероле Рохасу придется просматривать видеозапись на мониторе, после финального свистка весь процесс их переговоров будет оперативно показан зрителям на телеканале, который ведет трансляцию, и в соцсетях федерации.

То же самое позднее предполагается делать и в чемпионате страны — в конце каждого игрового дня по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Матч «Реал» — «Атлетико» начнется в 22.00 по московскому времени.