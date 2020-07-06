Фати забил 9000-й гол «Барселоны»
6 июля 2020, 02:29
«Барселона» в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) забила 9000-й гол в своей истории. Его автором стал 17-летний нападающий Ансу Фати.
На счету форварда 7 голов и 1 результативная передача в 29 матчах текущего сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 36 миллионов евро.
«Барселона» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает от лидирующего «Реала» на четыре балла.
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