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Фати забил 9000-й гол «Барселоны»

6 июля 2020, 02:29
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«Барселона» в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) забила 9000-й гол в своей истории. Его автором стал 17-летний нападающий Ансу Фати.

На счету форварда 7 голов и 1 результативная передача в 29 матчах текущего сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 36 миллионов евро.

«Барселона» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает от лидирующего «Реала» на четыре балла.

Вильярреал — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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