Фати забил 9000-й гол «Барселоны»

«Барселона» в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) забила 9000-й гол в своей истории. Его автором стал 17-летний нападающий Ансу Фати.

На счету форварда 7 голов и 1 результативная передача в 29 матчах текущего сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 36 миллионов евро.

«Барселона» с 73 очками занимает второе место в турнирной таблице. Она отстает от лидирующего «Реала» на четыре балла.

Вильярреал — Барселона