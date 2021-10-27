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Фати выбыл на неопределенный срок из-за повреждения колена

Нападающий «Барселоны» Фати выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена
10:35
Ансу Фати. Фото Instagram
Ансу Фати. Фото Instagram
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

18-летний испанец испытывает боль в правом колене. Футболист недоступен для включения в заявку на матчи на время восстановления от повреждения.

В сезоне-2021/22 Фати провел 6 матчей за «Барселону», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. В сентябре форвард вернулся на поле после того, как пропустил 10 месяцев из-за разрыва мениска.

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Иван Торопцев все материалы автора

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