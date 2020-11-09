Фати вернется в строй через четыре месяца

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати успешно перенес операцию на мениске, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сине-гранатовые ожидают, что футболист вернется в строй через четыре месяца. Однако эти сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону, в зависимости от процесса восстановления.

Фати получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (5:2).

Всего в текущем сезоне 18-летний вингер сыграл 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи.