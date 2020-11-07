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Фати получил разрыв мениска колена в матче с «Бетисом»

22:54
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил разрыв внутреннего мениска левого колена, сообщает официальный Twitter клуба. Это произошло во время матча с «Бетисом» (5:2) в девятом туре чемпионата Испании.

О сроках восстановления игрока не сообщается. 18-летний испанец в текущем сезоне провел десять матчей за «Барселону» и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

Барселона — Бетис

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