Фати получил испанский паспорт
14:12
Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати получил испанский паспорт. 16-летний уроженец Гвинеи-Биссуа уже внесен в расширенный список сборной Испании (игроки не старше 17 лет) для участия в чемпионате мира в Бразилии для юношеских команд, сообщает As.
Фати также приглашали выступать за сборную Португалии, но полузащитник все же выбрал Испанию.
В нынешнем сезоне Фати провел 4 матча во всех турнирах и отметился 2 голами.
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