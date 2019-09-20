Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати получил испанский паспорт. 16-летний уроженец Гвинеи-Биссуа уже внесен в расширенный список сборной Испании (игроки не старше 17 лет) для участия в чемпионате мира в Бразилии для юношеских команд, сообщает As.

Фати также приглашали выступать за сборную Португалии, но полузащитник все же выбрал Испанию.

В нынешнем сезоне Фати провел 4 матча во всех турнирах и отметился 2 голами.

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