Фати может пропустить около 3 месяцев из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3).

19-летний испанец должен решить, будет ли делать операцию или нет. Если операция будет сделана, то игрок может пропустить до 3 месяцев.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что у Фати травма левой двуглавой мышцы бедра.

В этом сезоне Фати сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.