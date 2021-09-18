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Фати может принять участие в матче «Барселоны» против «Леванте»

10:49
Ансу Фати. Фото Instagram
Ансу Фати. Фото Instagram
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может вернуться на поле в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Леванте», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 18-летний испанец, восстанавливающийся от травмы колена, практически готов к полноценному возвращению. Ожидается, что он сможет появиться не более чем на 20 минут в матче с «Леванте», а через 3 дня в игре Лиги чемпионов с «Бенфикой» — не более чем на 60 минут.

Таким образом, Фати пропустит еще два ближайших матча «Барселоны» в чемпионате Испании против «Гранады» (20 сентября) и «Кадиса» (23 сентября).

Фати не появлялся на поле с 8 ноября 2020 года из-за разрыва мениска. Матч «Барселона» — «Леванте» состоится 26 сентября, начало — в 17.15 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210918/1001689608/ansu-fati-reaparecera-levante.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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