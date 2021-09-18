Фати может принять участие в матче «Барселоны» против «Леванте»
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может вернуться на поле в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Леванте», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 18-летний испанец, восстанавливающийся от травмы колена, практически готов к полноценному возвращению. Ожидается, что он сможет появиться не более чем на 20 минут в матче с «Леванте», а через 3 дня в игре Лиги чемпионов с «Бенфикой» — не более чем на 60 минут.
Таким образом, Фати пропустит еще два ближайших матча «Барселоны» в чемпионате Испании против «Гранады» (20 сентября) и «Кадиса» (23 сентября).
Фати не появлялся на поле с 8 ноября 2020 года из-за разрыва мениска. Матч «Барселона» — «Леванте» состоится 26 сентября, начало — в 17.15 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210918/1001689608/ansu-fati-reaparecera-levante.html
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