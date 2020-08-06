Фати готов продлить контракт с «Барселоной»

Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с нападающим Ансу Фати о новом контракте, сообщает Marca.

17-летний испанец дал принципиальное согласие на заключение договора до 2024 года. При этом «Барса» хочет прописать в нем сумму отступных в размере 400 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Фати провел за «Барселону» 32 матча, на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17 футболиста в 50 миллионов евро.