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Фати готов продлить контракт с «Барселоной»

13:08
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Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с нападающим Ансу Фати о новом контракте, сообщает Marca.

17-летний испанец дал принципиальное согласие на заключение договора до 2024 года. При этом «Барса» хочет прописать в нем сумму отступных в размере 400 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Фати провел за «Барселону» 32 матча, на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17 футболиста в 50 миллионов евро.

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