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Faro de Vigo: «Сельта» хочет продлить аренду Смолова до фактического завершения сезона

10:58
Федор Смолов. Фото ФК «Сельта».
Федор Смолов. Фото ФК «Сельта».
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«Сельта» намерена договориться о продлении арендного соглашения нападающего Федора Смолова до фактического окончания сезона в Испании, сообщает Faro de Vigo.

Руководство клуба уже успешно провело первый этап переговоров с шестью игроками, которые находится в клубе из Виго в аренде — Рафиньей, Папе Шейх Диопом, Лукасом Оласой, Филипом Брадаричем, Джейсоном Мурильо и Федором Смоловым. Клуб рассчитывает, что сможет продлить контракты с арендованными футболистами, договоры которых рассчитаны до 30 июня.

Смолов перешел в «Сельту» в январе из «Локомотива» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Россиянин успел провести за команду из Виго шесть официальных матчей, отметившись забитым мячом в ворота «Реала» (2:2) на «Сантьяго Бернабеу».

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