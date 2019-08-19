Фантастический дриблинг нападающего «Атлетико» Феликса. Видео
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В матче первого тура чемпионата Испании «Атлетико» дома победил «Хетафе» — 1:0. 19-летний нападающий «матрасников» Жоау Феликс отметился фантастическим дриблингом в одном из эпизодов. Он протащил мяч из середины поля, обыграл трех соперников и заработал пенальти, который не реализовал Альваро Мората.
Joao Felix already out here ending people in La Liga ?— Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2019
(via @LaLigaEN)pic.twitter.com/i8IRJDYv2n
«Атлетико» заплатил за него 126 миллионов евро «Бенфике» и заключил семилетний контракт.
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