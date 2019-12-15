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Фанаты тепло встретили игроков «Реала» в Валенсии

16:44
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«Реал» в своем официальном Twitter опубликовал видео того, как игроков команды тепло встретили в Валенсии.

Матч 17-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» состоится сегодня 15 декабря в 23.00 по московскому времени.

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