Фанаты тепло встретили игроков «Реала» в Валенсии

«Реал» в своем официальном Twitter опубликовал видео того, как игроков команды тепло встретили в Валенсии.

Матч 17-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» состоится сегодня 15 декабря в 23.00 по московскому времени.

??? What a reception from our #RMFans in Valencia when we arrived at the team hotel! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/WHcIM9z5oj — Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) December 15, 2019

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