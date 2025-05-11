Фанаты «Севильи» напали на базу команды после 8-матчевой серии без побед

Болельщики «Севильи» пытались прорваться на территорию тренировочной базы клуба, сообщает Marca.

10 мая «Севилья» проиграла «Сельте» (2:3) в 35-м туре испанской ла лиги. Андалусийцы провели в большинстве весь второй тайм встречи, но соперник сумел дважды забить вдесятером и вырвать победу. После этого серия «Севильи» без побед продлилась до 8 матчей.

После игры фанаты команды сначала поджидали футболистов в аэропорту, а затем закидали автобус с игроками яйцами и попытались прорваться на базу. Болельщики отступили только после того, как представители полиции и гражданской гвардии открыли огонь из пневматического оружия.

После 35 матчей «Севилья» с 38 очками занимает 16-е место в ла лиге.