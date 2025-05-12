Фанаты «Реала» после поражения от «Барсы» повесили баннер с надписью «Позор» возле базы клуба

Фанаты «Реала» эмоционально отреагировали на поражение команды в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:4).

Как сообщает Marca, болельщики мадридцев после поражения повесили возле базы клуба баннер с надписью «Позор». До приезда клубного автобуса сотрудники охраны сняли баннер, а к базе приехали полицейские.

Отмечается, что в адрес игроков, когда они покидали базу на своих машинах, звучали оскорбления.

«Барселона» набрала 82 очка и лидирует в таблице ла лиги. «Реал» с 75 очками идет на второй строчке.