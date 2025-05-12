Фанаты «Реала» после поражения от «Барсы» повесили баннер с надписью «Позор» возле базы клуба
Фанаты «Реала» эмоционально отреагировали на поражение команды в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:4).
Как сообщает Marca, болельщики мадридцев после поражения повесили возле базы клуба баннер с надписью «Позор». До приезда клубного автобуса сотрудники охраны сняли баннер, а к базе приехали полицейские.
Отмечается, что в адрес игроков, когда они покидали базу на своих машинах, звучали оскорбления.
«Барселона» набрала 82 очка и лидирует в таблице ла лиги. «Реал» с 75 очками идет на второй строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
14
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
17
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
18
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
Новости