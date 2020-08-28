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Фанаты «Ньюэллз Олд Бойз» устроили акцию с призывом Месси вернуться в Аргентину

08:09
Акция болельщиков. Фото Twitter.
Акция болельщиков. Фото Twitter.
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Фанаты «Ньюэллз Олд Бойз» вышли на улицы Аргентины и устроили акцию, на которой призывали нападающего «Барселоны» Лионеля Месси вернуться на родину.

Ранее игрок заявлял, что хотел бы завершить карьеру именно в этом клубе. А недавно стало известно, что Месси в это межсезонье решил покинуть «Барсу» и расторгнуть контракт с клубом.

Отмечается, что нападающий желает, чтобы его клуб был конкурентоспособным и боролся за трофеи, однако он не видит этого в проекте «Барселоны».

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