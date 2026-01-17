Фанаты «Эспаньола» бросили бутылкой в голову вратаря «Жироны»
Болельщики «Эспаньола» в конце матча 20-го тура чемпионата Испании забросали вратаря «Жироны» Пауло Гассанигу посторонними предметами. Одна из брошенных бутылок попала в голову 34-летнего аргентинца, после чего на поле началась небольшая потасовка.
«Мне смешно. Такое случается только с «Эспаньолом». Гассанига провоцирует болельщиков, и ничего не происходит», — отметил тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес после игры.
Матч закончился победой «Жироны» со счетом 2:0. «Жирона» набрала 24 очка и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Эспаньол» идет на 5-й строчке — 34 очка.
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|П
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|
1
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|0
|1
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|
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|11
|9
|1
|1
|22-8
|28
|
3
|Реал
|11
|9
|0
|2
|28-10
|27
|
4
|Бетис
|11
|7
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|2
|18-15
|23
|
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|
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|14
|
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|3
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|12
|
10
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|11
|2
|6
|3
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|
11
|Алавес
|11
|3
|3
|5
|15-17
|12
|
12
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|10
|3
|3
|4
|15-20
|12
|
13
|Хетафе
|11
|3
|3
|5
|8-16
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|2
|6
|13-14
|11
|
15
|Осасуна
|11
|3
|2
|6
|11-22
|11
|
16
|Расинг
|11
|3
|2
|6
|15-29
|11
|
17
|Эльче
|11
|2
|4
|5
|14-18
|10
|
18
|Леванте
|11
|2
|4
|5
|16-21
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|
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|Валенсия
|11
|2
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|11
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38 тур
|6.11
|23:00
|Севилья – Алавес
|- : -
|7.11
|16:00
|Малага – Расинг
|- : -
|7.11
|18:15
|Эспаньол – Депортиво
|- : -
|7.11
|20:30
|Осасуна – Атлетик
|- : -
|7.11
|23:00
|Валенсия – Реал
|- : -
|8.11
|16:00
|Эльче – Бетис
|- : -
|8.11
|18:15
|Реал Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|8.11
|20:30
|Сельта – Леванте
|- : -
|8.11
|20:30
|Вильярреал – Хетафе
|- : -
|8.11
|23:00
|Атлетико – Барселона
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|8
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|9
|1
|3
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