Фанаты «Эспаньола» бросили бутылкой в голову вратаря «Жироны»

Болельщики «Эспаньола» в конце матча 20-го тура чемпионата Испании забросали вратаря «Жироны» Пауло Гассанигу посторонними предметами. Одна из брошенных бутылок попала в голову 34-летнего аргентинца, после чего на поле началась небольшая потасовка.

«Мне смешно. Такое случается только с «Эспаньолом». Гассанига провоцирует болельщиков, и ничего не происходит», — отметил тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес после игры.

Матч закончился победой «Жироны» со счетом 2:0. «Жирона» набрала 24 очка и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Эспаньол» идет на 5-й строчке — 34 очка.