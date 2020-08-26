Фанаты «Барселоны» вновь устроили акции протеста против ухода Месси и прорвались на территорию клуба

Фанаты «Барселоны» вновь собрались у клубного офиса и требуют отставки президента Хосепа Бартомеу.

Люди стали собираться, когда на улице было светло, и остались при сумерках. Болельщики скандируют призывы с требованием Бартомеу уйти из клуба, а также заряжают «Мы любим тебя, Месси, останься».

Они прорвали оцепление и ворвались на территорию клубу. Правда, отмечается, что протесты проходят мирно.