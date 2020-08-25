Фанаты «Барселоны» собрались у офиса клуба. Они требует отставки президента
25 августа 2020, 23:37
Фанаты «Барселоны» собрались у офиса клуба после того, как СМИ распространили новость о том, что капитан каталонцев Лионель Месси принял решение покинуть команду.
Болельщики, пришедшие к домашнему стадиону клуба, требуют не допустить ухода своего кумира и призывают к отставке президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу.
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