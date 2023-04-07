Фанаты «Барселоны» перед матчем с «Реалом» желали смерти Винисиусу

В соцсетях появилось видео фанатом «Барселоны». Перед полуфинальным матчем Кубка Испании болельщики каталонцев скандировали кричалку о форварде мадридцев Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус, умри», — скандировали болельщики.

«Реал» разгромил «Барселону» на «Камп Ноу» (4:0). Мадридцы пробились в финал Кубка Испании, где будет играть против «Осасуны».