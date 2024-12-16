Фанаты «Барселоны» оскорбляли на расовой почве хавбека «Леганеса», который травмировал Ямаля
Болельщики «Барселоны» устроили расистскую кампанию в адрес полузащитника «Леганеса» Ивана Нейу в соцсети.
Форвард каталонцев Ламин Ямаль после подката 27-летнего камерунца в матче 17-го тура ла лиги получил повреждение. В соцсетях фанаты «блаугранас» отправляли Нейу эмодзи обезьян.
16 декабря стало известно, что Ямаль травмировал лодыжку, 17-летний игрок пропустит около месяца.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|18
|12
|2
|4
|50-20
|38
|
2
|Атлетико
|17
|11
|5
|1
|31-11
|38
|
3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
4
|Атлетик
|18
|9
|6
|3
|27-16
|33
|
5
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18-21
|27
|
6
|Вильярреал
|16
|7
|5
|4
|28-27
|26
|
7
|Осасуна
|17
|6
|7
|4
|22-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|17
|7
|4
|6
|16-11
|25
|
9
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|
10
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|
11
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
12
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|
13
|Р. Вальекано
|16
|5
|5
|6
|18-19
|20
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|
19
|Вальядолид
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|
20
|Валенсия
|15
|2
|4
|9
|13-23
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|13
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
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