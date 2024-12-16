Фанаты «Барселоны» оскорбляли на расовой почве хавбека «Леганеса», который травмировал Ямаля

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Болельщики «Барселоны» устроили расистскую кампанию в адрес полузащитника «Леганеса» Ивана Нейу в соцсети.

Форвард каталонцев Ламин Ямаль после подката 27-летнего камерунца в матче 17-го тура ла лиги получил повреждение. В соцсетях фанаты «блаугранас» отправляли Нейу эмодзи обезьян.

16 декабря стало известно, что Ямаль травмировал лодыжку, 17-летний игрок пропустит около месяца.